Иностранцев решили освободить от обязательной покупки тура для визита в Россию

Российский МИД предложил упростить посещение России иностранными туристами, следует из соответствующего документа.

Предлагается разрешить оставаться в России по туристической визе не один месяц, а шесть. Визу хотят выдавать при условии бронирования гостиницы, туристам будет не обязательно обращаться к российским туроператорам, пишут «Ведомости».