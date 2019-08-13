Олимпийский чемпион призвал придерживаться законов в политической жизни

Чемпион зимней Олимпиады 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал несанкционированные митинги в Москве, призвав добиваться целей по закону.

«Сейчас много молодых людей пробуют себя в общественной работе, на политическом поприще, я встречаюсь с тысячами ребят за год – они яркие, креативные, деятельные. От них новые идеи, подходы, в том числе, в государственном управлении. От них стремление к переменам. Но все это не должно быть разрушительным. Участвовать в политической жизни, в принятии решений – это одно, желание все разрушить – это другое. Важно, чтобы цели достигались по закону, а правовые вопросы решались в суде», – написал он в Instagram.

Он добавил, что и в спорте, и в жизни есть правила, которые надо соблюдать.

«Ничего хорошего от того, что эмоции берут верх, не будет. Мы это уже проходили», – заявил Легков.

Ранее член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека журналист Екатерина Винокурова предостерегла россиян от поездок на семинары для гражданских активистов, организованных американскими и европейскими фондами.

Несогласованные акции состоялись в столице 14 и 27 июля, а также 3 августа. Они сопровождались беспорядками – участники незаконной акции прорвали оцепление, перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции, распыляли газ. Было возбуждено несколько уголовных дел.