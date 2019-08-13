Доллар опустился в цене ниже 65 рублей

Курс доллара на торгах во вторник опустился ниже 65 рублей, следует из данных биржи.

Курс доллара снизился на 1,18% относительно уровня закрытия предыдущих торгов, до 64,89 рубля, передает ТАСС.

В первой половине дня во вторник доллар рос относительно рубля на фоне дешевеющей нефти. Американская валюта достигала 65,88 рубля днем, однако после объявления о переносе введения пошлин США на ряд китайских товаров рубль начал резко подниматься в цене.