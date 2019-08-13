Один десантник признался в убийстве другого в День ВДВ

Служивший в ВДВ житель Мурманска убил другого десантника в День Воздушно-десантных войск 2 августа, сообщает следственное управление СК по Мурманской области.

В местном парке 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения предложил подозреваемому 1993 года рождения померяться силами, но тот не согласился, сообщается на сайте ведомства.

«В связи с отказом мужчина начал оскорблять своего более молодого оппонента. В ходе устного конфликта подозреваемый со значительной силой нанес один удар правой рукой в область головы потерпевшему, после которого последний упал и ударился затылочной областью головы о заасфальтированную поверхность. Мужчине причинена сочетанная травма тела, в том числе переломы костей свода и основания черепа», – отмечает СК.

Подозреваемый дал признательные показания и способствует раскрытию дела, говорится в сообщении ведомства. «Учитывая активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также наличие малолетнего ребенка, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – поясняет СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Причинение смерти по неосторожности». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.