На тушение лесных пожаров выделены 6 млрд рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Рослесхозу, МЧС и Минобороны порядка 6 млрд рублей из резервного фонда для тушения пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.

«Выделить в 2019 году Рослесхозу из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования на предоставление субвенций из федерального бюджета в объеме 1889458,8 тыс. рублей на финансовое обеспечение мероприятий по тушению лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия) – на площади 1173743 гектара, на территории Красноярского края – на площади 1020171 гектар, на территории Иркутской области – на площади 718968 гектаров», – говорится в документе, передает ТАСС.

Также в распоряжении идет речь о выделении 1,78 млрд рублей для Минобороны и свыше 2,3 млрд рублей «в целях покрытия расходов по тушению лесных пожаров».

В конце июля сообщалось, что пожары охватили около 3 млн га, в нескольких регионах был введен режим ЧС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как государство борется с пожарами.