Путин наградил орденами дирижера Спивакова и тренера Семина

Президент России Владимир Путин наградил дирижера Владимира Спивакова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Как говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации, орден вручается «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Главный тренер ФК «Локомотив» (Москва) Юрий Семин был удостоен ордена Александра Невского «за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу».



Путин также наградил орденом Александра Невского председателя правления ПАО «Интер РАО» Бориса Ковальчука.



Напомним, в июле президент Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно гражданина Польши Леона Фельдгендлера, одного из руководителей восстания в лагере смерти Собибор.