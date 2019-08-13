ВС назвал условия, при которых нельзя забрать ипотечное жилье

Судебная коллегия Верховного суда разъяснила, в каких ситуациях у заемщиков не могут отобрать ипотечное жилье за долги.

Соответствующее решение отражено в постановлении по делу молодой семьи из Башкирии, передает «Российская газета».

Супружеская пара купила по ипотечному кредиту однокомнатную квартиру в залог и почти десять лет вовремя расплачивались с банком.

Осенью 2015 года банк передал права по закладной другому юридическому лицу, а заемщики несколько раз просрочили платежи.

В результате кредитор через суд потребовал досрочно вернуть оставшуюся сумму в размере 458 тыс. рублей, выплатить более 80 тыс. за пользование займом, пеню за просрочку в размере 115 тыс., а также выставить на торги их квартиру, которую оценили в 1,28 млн рублей.

Районный суд посчитал доводы истца неправомерными, однако апелляционная инстанция, а вслед за ней и Верховный суд Башкирии с кредитором согласились, решив, что ипотечное жилье можно выставить на торги.

Ответчики обжаловали вердикт в Верховном суде, который постановил, что нижестоящая инстанция неправильно применила нормы действующего законодательства, так как должна была «точно рассчитать количество просрочек должника по платежам, их период и учесть рыночную стоимость квартиры».

В данный момент за долги непосредственно перед банком ипотечное жилье может быть взыскано при соблюдении двух главных условий: сумма задолженности должна составлять не менее 5% от общей суммы ипотеки, а период просрочки – не менее трех месяцев.

Напомним, в июле россиянам разрешили «ипотечные каникулы».