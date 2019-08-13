Москвичей предупредили о грозе

Москвичей ожидают облачность с прояснениями, кратковременные дождь и гроза, сообщают синоптики.

Днем в Москве от 23 до 25 градусов тепла, ночью термометры покажут от 15 до 17 градусов, передает ТАСС.

В Подмосковье температура воздуха будет колебаться от 20 до 25 градусов, в ночные часы – от 12 до 17 градусов тепла.

По прогнозу синоптиков, в ночные часы в Москве и Подмосковье пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Скорость южного ветра составит 5–10 м/с, при грозе порывы могут достигать 17 м/с.

Желтый уровень опасности из-за грозы и ветра будет действовать с 18.00 в Москве и с 17.00 в Подмосковье. Атмосферное давление в регионе будет 747 мм ртутного столба.