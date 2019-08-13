Персидский залив превратился в пороховую бочку из-за США

Вашингтон превратил регион Персидского залива в пороховую бочку, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Он сообщил, что США продали в регионе Персидского залива оружия на 50 млрд долларов.

«Некоторые страны региона, в которых проживают менее трети нашего населения, тратят 87 млрд долларов на военные закупки», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

87 млрд потратила Саудовская Аравия. Кроме того, ОАЭ «потратили 22 млрд», сказал министр. При этом сам Иран «на все свои вооруженные силы» за год потратил 16 млрд. Зариф уточнил, что в иранской «армии почти миллион человек».

Тегеран подчеркивает, что угроза в регионе «исходит от США» и партнеров Вашингтона, которые делают Персидский залив «взрывоопасным», «наполняя» его оружием.

Напомним, США хотят создать в Персидском заливе коалицию против «иранской агрессии».

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