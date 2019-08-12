В Москве проверят загадочную смерть студентки от неизвестной болезни

Департамент здравоохранения Москвы инициировал проверку после смерти студентки от неизвестного заболевания.

«По факту публикации департамент здравоохранения проводит проверку. На основании медицинских документов будет проведена врачебная комиссия с привлечением главных внештатных (профильных) специалистов», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает РИА «Новости»

О смерти 20-летней студентки Воронежского государственного университета сообщил «Московский комсомолец». По информации издания девушка приехала в Москву с семьей после сессии. В первый день пребывания в столице у девушки поднялась температура до 40 градусов, и сильно покраснело горло. Через день в числе симптомов заболевания появилась рвота и диарея. На дом была вызвана бригада скорой помощи, врачи назначили девушке лечение. Однако через некоторое время у студентки начались мышечные боли и опухли ноги. Прибывший к больной врач заявил, что девушка впала в кому и вызвал реанимацию, однако студентка скончалась.

В ходе проверки будет дана оценка действиям врачей скорой помощи, а также поликлиники. Окончательную причину смерти установят судмедэксперты.

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