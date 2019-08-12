Арестован волонтер кандидата «Яблока» в Мосгордуму

Член партии «Яблоко» Валерий Костенок был арестован по решению Басманного суда по делу об участии в массовых беспорядках в ходе акции 27 июля.

«Суд счел доводы следствия о необходимости ареста Костенка обоснованными и принял решение отправить обвиняемого под стражу на срок до 11 октября», – сказала судья Евгения Николаева, передает ТАСС.

При этом представитель прокуратуры выступал против отправки Костенка в следственный изолятор.

«Следователь не обосновал в достаточной мере необходимость заключения под стражу. Учитывая, что обвиняемый признал вину, прокуратура считает избыточным арест и считает, что достаточной мерой пресечения будет арест домашний», – пояснил свою позицию гособвинитель.

Следователь сообщил, что подозреваемый признал вину.

«Он был допрошен сразу после задержания. В ходе допроса он признал вину и раскаялся в содеянном», –уточнил представитель СК.

Адвокат обвиняемого Гаджи Алиев сообщил, что Костенок не собирался причинять вред своими действиями.

«27 июля на акции у мэрии я увидел, как незнакомый мне молодой человек бросил мусорное ведро в сторону цепи росгвардейцев. Я вынул оттуда пластиковую бутылку и кинул в строну полицейского, попав ему в шлем. Затем кинул еще одну пластиковую бутылку и попал в форменное обмундирование росгвардейца. Вред я причинить им не хотел, сделал это под влиянием эмоций. В содеянном раскаиваюсь, готов возместить ущерб, если таковой имеется», – говорится в показаниях Костенка.

Адвокат уточнил, что за подзащитного поручилась председатель «Яблока» Эмилия Слабунова.

«Я давно знакома с Костенком. Могу поручиться, что он будет являться на допросы и иные следственные действия. Мне известны правовые последствия, которые наступят в том случае, если он нарушит условия поручительства», – привел он слова Слабуновой.

В воскресенье к Костенку пришли с обыском. Отмечалось, что Костенок признал вину первым среди задержанных 27 июля в Москве.