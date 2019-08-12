В Сети восхитились укравшей рыбу из-под носа хозяев кошкой

На YouTube набирает популярность видео с кошкой, которая живет в тайской семье. Она во время ужина прямо на глазах у своих хозяев утащила из тарелки рыбу.

На видео, пока две девочки едят и разговаривают, кошка притворяется спящей. Одновременно она медленно тянет лапу к тарелке с рыбой, а затем чуть пододвигает тарелку и крадет добычу.

Хозяевам, заметившим кражу, оставалось только посмеяться, сообщает «Ридус».