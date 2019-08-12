Посол России назвал экстраординарным отказ Британии отвечать на ноты по Скрипалям

Отказ Лондона от ответа на официальные запросы России по расследованию дела Скрипалей – это экстраординарная ситуация с точки зрения дипломатии, сообщил российский посол в Лондоне Александр Яковенко.

«Они отказываются от встреч, от обсуждений министерством иностранных дел этой темы. Они не отвечают на наши ноты, мы послали порядка 80 нот. Вообще с точки зрения дипломатической практики, когда государство перестает отвечать на официальные запросы, это просто из ряда вон выходящая ситуация. Но тем не менее это новые британские реалии», – сказал Яковенко в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

Он добавил, что посольство продолжит требовать официального расследования и предоставления фактов.

Яковенко также прокомментировал заявление Скотленд-Ярда, объявившего, что не располагает доказательствами для предъявления обвинения российскому руководству по делу Скрипалей.

«Те люди, которые ведут расследование, ведут себя немножко более честно», – пояснил дипломат. «Действительно, они должны работать с конкретными фактами. Каких-либо фактов о причастности России к этому инциденту нет. Мы по-прежнему ждем от Великобритании официального отчета», – подчеркнул посол.

Яковенко пояснил, что Москва собирается работать с Лондоном на «весьма прагматичной основе», поскольку главная задача – создание максимально благоприятных условий для развития страны.

«Британия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и важным торговым партнером для нас. Естественно, поддержание нормальных отношений с этой страной является одним из элементов нашей внешней политики, но нам это нужно не больше, чем британцам», – сказал Яковенко.

Он также указал на влияние США на политику Британии. Он пояснил, что Лондон «следует в фарватере Вашингтона практически по всем вопросам», но, все же, у страны есть свои национальные интересы.

«Мы знаем, как они голосовали, например, в парламенте, когда американцы хотели ударить по Сирии, а парламент британский не поддержал. Они исходили из своих национальных интересов. Будем надеяться, что Великобритания будет следовать своим национальным интересам и где-то, так сказать, чуть-чуть отличаться в своей политике от того, что им диктует Вашингтон», – отметил посол.

Напомним, отношения Москвы и Лондона резко ухудшились на фоне инцидента в Солсбери, где, как утверждают власти Великобритании, были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Британия обвиняет Россию в причастности к отравлению Скрипалей, Москва последовательно отвергает это.

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