Дети досрочно вернулись в Приангарье из лагеря под Рязанью из-за антисанитарии

Не дождавшись окончания смены, дети из подтопленного Нижнеудинска возвращаются домой с отдыха из лагеря под Рязанью. Их не устроили антисанитарные условия проживания, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

«По прибытии в лагерь ребята стали жаловаться на условия проживания, его санитарное состояние», – передает РИА «Новости» сообщение правительства региона.

В итоге все школьники возвращаются в Нижнеудинск.

На место отдыха детей направились представители регионального министерства образования и министерства социального развития, опеки и попечительства.

Отмечается, что у лагеря были все необходимые разрешительные документы на организацию детского отдыха.

В прошлую пятницу на отдых в оздоровительный лагерь в Рязанской области прибыли 179 детей из Нижнеудинска.

Газета ВЗГЛЯД писала о наводнении, которое началось в Иркутской области в конце июня. Жертвами стихии стали 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести. Пострадавшими признаны 45 тыс. человек.