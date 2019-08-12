Названы регионы с наибольшим числом страдающих ожирением детей

Больше всего детей с ожирением зарегистрировано в Ульяновской, Орловской и Ростовской областях, следует из данных статистического сборника Минздрава за 2018 год.

«Зарегистрировано больных с ожирением детей от 0 до 14 лет на 100 тысяч детского населения: Ульяновская область – 2904,3, Орловская область – 2459,9, Рязанская область – 2287», – передает РИА «Новости» сообщение Минздрава.

Меньше всего детей, страдающих ожирением, проживает в Чеченской Республике, Севастополе и Приморском крае.

При этом всего в России в 2018 году было зарегистрировано более 338,5 тыс. детей с ожирением, из них более 97 тыс. выявлены впервые.

Ранее были названы главные пищевые привычки, которые приводят к ожирению.

Напомним, в субботу были названы регионы с наибольшим числом людей с ожирением.

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