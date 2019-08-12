Тела четверых туристов нашли в Красноярском крае

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели четверых человек, обнаруженных в палатке на берегу Ангары с признаками отравления, сообщили в ведомстве.

«12 августа 2019 года в утреннее время в следственные органы поступило сообщение о том, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек с признаками отравления газом», – говорится в сообщении на сайте регионального СК.

В настоящий момент идет проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, в понедельник, 5 августа туристы в Бурятии попросили об эвакуации в районе слияния рек Урик и Даялык, но непогода помешала отправить им на помощь авиацию.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД