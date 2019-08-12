Президентом Гватемалы избран противник абортов и гей-браков

Кандидат от правоцентристской партии «Вперед» Алехандро Джамматтеи одержал победу во втором туре президентских выборов в Гватемале. Политик получил 58,4% голосов после обработки бюллетеней с 98% участков.

Его соперница Сандра Торрес от социал-демократической партии «Национальный союз надежды», которую поддержали 41% избирателей, признала свое поражение, передает ТАСС.

В списки избирателей были внесены чуть более 8 млн человек, явка составила около 40%.

«Это были 12 лет борьбы, но для того, чтобы занять должность <...> это были 12 лет ожидания возможности служить своей стране», – сказал Джамматтеи, пообещав бороться за создание «другой Гватемалы».

Врач по образованию и отец троих детей, Джамматтеи в четвертый раз претендовал на высшую государственную должность. В 2007 году он финишировал в гонке третьим, в 2011 и 2015 показал низкие результаты, а в 2017-м основал собственную партию «Вперед», которая на парламентских выборах в июне этого года заняла второе место, получив 16 из 160 мест.

Политик обещал заняться развитием экономики, увеличить приток иностранных инвестиций, создать новые рабочие места, чтобы гватемальцам не приходилось покидать страну в поисках заработка. Он также заявлял, что выступает против абортов и однополых браков.

Джамматтеи, в середине 2000-х годов возглавлявший пенитенциарную систему страны, подчеркивал, что намерен вести бескомпромиссную борьбу с коррупцией и криминалом. Именно разгул преступности гватемальцы называют одной из основных проблем, тормозящих развитие республики. Избранный лидер собирается вернуть смертную казнь и приравнять орудующие в стране банды к террористическим группировкам.

В 2010 году Джамматтеи был обвинен во внесудебной расправе над несколькими заключенными во время масштабной операции по восстановлению порядка в крупном исправительном учреждении в 2006 году. Он провел за решеткой более 10 месяцев, дело прекратили за недостатком доказательств.

Инаугурация нового лидера центральноамериканской страны пройдет 14 января 2020 года.