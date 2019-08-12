Москвичей предупредили о дожде

Москвичей ожидают переменная облачность, небольшой дождь, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, в Москве температура воздуха поднимется до 20–22 градусов, по области – до 18–23 градусов.

Ветер переменный, 2–7 м/c

Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба.

Ночью ожидается 11–13 градусов в Москве, 8–13 – по области.