Жертвами столкновения фуры, джипа и микроавтобуса стали пять человек

В Подмосковье в результате столкновения грузовика, джипа и микроавтобуса погибли пять человек, в том числе двое детей, сообщили в управлении МВД по области.

Как сообщили в региональном минтрансе, грузовик столкнулся с джипом Toyota. Легковую машину выбросило на встречную полосу. Там джип столкнулся уже с микроавтобусом, передает РИА «Новости».

По предварительной информации, в ДТП виноват водитель фуры, передает РЕН ТВ.

Минздрав Подмосковья сообщил, что пострадали еще пять взрослых и двое детей. Взрослые находятся в удовлетворительном состоянии, дети – в состоянии средней степени тяжести.

Прокуратура Московской области взяла на контроль проверку после ДТП.

Напомним, столкновение произошло на 159-м километре Рижского шоссе.