Испанцы рассорились из-за огурца

В Испании на фоне небывало жаркого лета разгорелся спор о необходимости добавления огурца в традиционный холодный суп гаспачо. Мнения шеф-поваров и рядовых граждан разошлись, пишет The Guardian.

Гаспачо в Испании считают «противоядием» от летней жары. Гастрономический спор завязался в июле, когда испанский комик Серхио Фернандес Мелендес провел собственный «очень важный» опрос: «Гаспачо с огурцами или без огурцов?»

В опросе приняли участие 3809 человек, 63% из которых высказались за то, чтобы добавлять овощ в суп. При этом участники опроса яро отстаивали свою позицию, передает ИноТВ.

Шеф-повар, управляющий рестораном с тремя звездами Мишлен, Дани Гарсия считает, что в традиционное блюдо нельзя добавлять огурец. «Огурец в гаспачо – это гастрономический терроризм!» – считает он.

Председатель Андалузской академии гаспачо Чаро Барриос считает, что в традиционный суп можно добавлять любые овощи. Она отметила также, что ходит немало споров, стоит ли добавлять в гаспачо воду.

Как отмечает The Guardian, испанцам, кажется, нравится спорить о том, как должны готовиться традиционные блюда. В частности, не первый год идут споры, допустимо ли добавлять пикантную свиную колбасу чоризо в паэлью и стоит ли использовать лук при приготовлении тортильи.

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На ваш взгляд Окрошку на чем вы предпочитаете? На кефире

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