В Тулуне определили число не подлежащих восстановлению после паводка домов

По результатам проведенных обследований, в пострадавшем от дождевых паводков городе Тулуне не подлежат восстановлению порядка 450 домов, сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

«Порядка 450 домов только по Тулуну – наиболее пострадавшему – восстановлению не подлежат», – приводит ТАСС слова Левченко.

Губернатор напомнил, что до 15 августа региональные власти должны сформировать перечень социальных, инфраструктурных и других объектов, которые были разрушены или повреждены, подчеркнув, что этот перечень будет готов, несмотря на вторую волну паводка, которая пришла в регион в конце июля.

Напомним, 4 августа губернатор Иркутской области объявил о начале работ по строительству нового жилья для людей, пострадавших от паводка.

Газета ВЗГЛЯД писала о наводнении, которое началось в Иркутской области в конце июня. Жертвами стихии стали 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести.