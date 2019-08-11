На юге Бразилии расстреляли посетителей ночного клуба

В южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул группа вооруженных людей в масках ворвалась в ночной клуб, расстреляв посетителей, сообщил местный новостной портал «Гаушаз».

Около 01.00 группа вооруженных людей в масках ворвалась в ночной клуб, потребовав выключить музыку. После этого злоумышленники застрелили одну из женщин, затем открыли огонь по остальным посетителям. В результате нападения пять человек погибли, еще четверо в тяжелом состоянии были направлены в больницы города Порту-Алегри, передает ТАСС.

Полиция считает, что речь может идти о сведении счетов между наркоторговцами. Все свидетели произошедшего отказались давать показания.

Напомним, в понедельник в Бразилии главарь банды наркоторговцев пытался сбежать из тюрьмы, переодевшись своей 19-летней дочерью.