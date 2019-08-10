На Украине назвали необходимую сумму для ремонта всех дорог

Ремонт всех дорог на Украине займет около десяти лет, и потратить на него придется триллион гривен, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«По нашим оценкам (они ориентировочные), это можно сделать, но необходимо 10 лет и триллион гривен», – цитирует его ТАСС.

Чиновник отметил, чтобы уложиться в указанный срок можно только при соблюдении соответствующих условий: ремонтировать 10-15 тыс. км дорог каждый год.

Однако, по его словам, это возможно только при стабильном финансировании, которое начнут планировать заранее на несколько лет.

Ранее Омелян назвал «цирком» подписанный президентом страны Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог.

До этого он раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову». Отметим, что еще в апреле команда нового украинского лидера сообщала о намерении уволить Владимира Омеляна.

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