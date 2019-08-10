В Минкомсвязи оценили темпы развития 5G в России

Быстрого развития и роста технологии 5G в России пока ждать не стоит, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.

По его словам, отечественные сотовые операторы еще «не отбили» свои капитальные затраты по 3G и 4G, передает РИА «Новости».

«Я лично считаю, что быстрого роста технологии 5G у нас на сегодняшний день происходить не будет... На сегодняшний день наши мобильные операторы отбили свои капитальные затраты только по 2G. И 3G, и 4G ещё не отбились», – заявил Волин.

Замминистра пояснил, если операторы начнут внедрять 5G, то это повлечет новые инвестиционные затраты для них.

По его словам, технология 5G необходима для беспилотных автомобилей, для умного дома и других подобного рода вещей.

Ранее «Большая четверка» мобильных операторов – МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2 – приступила к тестированию нового стандарта связи 5G сразу в нескольких пилотных зонах на территории Москвы.

Накануне также стали известны пилотные зоны для сетей 5G в России. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какие новые возможности открывают сети 5G.