Правительство поддержало запрет на установку кондиционеров на фасады памятников культуры

Правительство России одобрило законопроект о правовом регулировании вопросов размещения технических устройств на фасадах объектов культурного наследия.

В сообщении на сайте правительства указывается, что на заседании было принято решение «одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в статью 473 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в части регулирования размещения кондиционеров и иных технических средств на фасадах объектов культурного наследия» и внести его в Госдуму в установленном порядке».

По данному законопроекту запрещается допускается установка внешних блоков кондиционеров, антенн, в том числе спутниковой связи, и других технических устройств или их частей на фасаде такого объекта культурного наследия в случае, если фасад относится к его предмету охраны.

Данная норма не будет распространяться на технические устройства охраны и сигнализации.