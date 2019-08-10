Названы регионы с наибольшим числом людей с ожирением

В статистическом сборнике Министерства здравоохранения России названы регионы с наибольшим и наименьшим числом жителей, которым впервые в жизни в 2018 году поставили диагноз «ожирение».

«Ожирение на 100 тыс. соответствующего населения (…): Курганская область – 935,1, Алтайский край – 867,8, Ульяновская область 849,7», – передает РИА «Новости» содержание сборника Минздрава.

Меньше всего ожирением страдают в Якутии, Приморье и Белгородской области.

Всего в России более 2 млн людей страдают ожирением, из них 450 тыс. выявили в 2018 году, уточняется в материале.

Ранее были названы главные пищевые привычки, которые приводят к ожирению.