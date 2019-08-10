Глава Красноярского края пообщался с пожарными на месте тушения огня

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил Богучанский район, где пообщался с пожарными, которые ликвидируют огонь на земле. Глава региона побывал в лагере, где базируются лесники, а также осмотрел, как идут работы на кромке лесных пожаров.

Сотрудники краевого Лесопожарного центра рассказали главе края, что огонь в зоне, где работает группировка, удалось вовремя обнаружить. Сейчас пожары локализованы, распространения пламени по земле и по воздуху не будет, говорится в сообщении на официальном портале Красноярского края.

«Спасибо, что с начала сезона лесных пожаров вы, порой рискуя здоровьем, добросовестно выполняете свою работу, не допускаете распространения огня на населенные пункты, объекты экономики, оберегаете жителей края от опасности», – сказал Усс, обращаясь к пожарным.

Также глава края рассказал пожарным об инициативе создания на севере региона специального Лесопожарного центра для работы в приарктических территориях. По словам губернатора, это поможет частично перевести площади лесов, находящиеся в зоне контроля, в зону охраны. Предложение руководителя региона поддержал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Помимо этого, Александр Усс рассказал о важности увеличения количества лесных инспекторов для улучшения качества наведения порядка в лесах.

Отметим, в 2019 году лесопожарный сезон в крае начался рекордно рано – 22 марта. Это наиболее ранняя дата за последние 10 лет. С начала апреля красноярским лесникам удалось потушить свыше 1,5 тыс. пожаров в регионе, при этом около 60% всех возгораний гасились в первые сутки. Со 2 июля на территории всего края введен режим чрезвычайно ситуации в лесах. В особо горимые районы дополнительно были переброшены 295 огнеборцев.

В настоящее время в крае горит 58 тыс га леса. В ликвидации стихии задействованы силы краевого Лесопожарного центра, Федерального агентства лесного хозяйства, Министерства обороны и МЧС, наземная и воздушная техника. Тушить огонь в крае помогают и пожарные из соседних регионов. Общая группировка сил составляет около 1,5 тыс. человек.

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