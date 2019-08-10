Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1 млн га

В Красноярском крае площадь лесных пожаров по состоянию на утро субботы превысила 1 млн га, а их число увеличилось за минувшие сутки до 132, сообщается в сводке Лесопожарного центра региона.

Утром в пятницу, 9 августа, в регионе действовало 118 пожаров на общей площади 963 тыс. га, а уже по данным на 8.00 мск 10 августа на территории края зафиксировано 132 лесных пожара на общей площади 1 млн 79 тыс. 134 га, передает ТАСС.

При этом большая часть пожаров зафиксирована в зоне контроля (труднодоступные места, где тушения проводятся по решению краевой комиссии по ЧС), где горит 1 млн 55 тыс. га.

Очаги возгорания зафиксированы в Эвенкийском, Богучанском, Северо- Енисейском, Абанском, Кежемском, Мотыгинском, Нинжеингашском районах.

Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 898 человек, задействовано 80 единиц техники.

Ранее в МЧС России сообщали, что площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке снизилась более, чем на 1,2 млн гектаров.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как государство борется с пожарами на Дальнем Востоке.

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