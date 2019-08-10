Путин отметил важность развития спорта в России

Президент России Владимир Путин поздравил спортсменов и физкультурников с профессиональным праздником, отметив важность развития спорта в стране.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Владимир Путин указал, что победы прославленных атлетов имеют огромное значение для патриотического воспитания подрастающего поколения, вдохновляют молодежь на занятия спортом и активный досуг, заряжают ее верой в собственные силы, а также способствуют продвижению в обществе ценностей физкультуры и здорового образа жизни.

Так, «в последние годы уделяется серьезное внимание созданию в нашей стране доступной, удобной и качественной спортивной инфраструктуры». Строятся стадионы и современные спортивные базы, оздоровительные комплексы, «обустраиваются площадки для занятий физкультурой в образовательных учреждениях и на придомовых территориях».

«В числе наших главных приоритетов – развитие спорта высших достижений, подготовка будущих чемпионов и рекордсменов», – подчеркнул глава государства.

Президент также выразил слова признательности наставникам, тренерам, инструкторам, представителям других профессий – всем, кто работает в сфере спорта.

«Во многом благодаря вам, вашей компетентности, энтузиазму и преданности делу Россия есть и всегда будет великой спортивной державой», – подчеркнул Путин.

Ранее министр спорта Павел Колобков назвал главный вид спорта в России.