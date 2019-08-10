Задержанному в Walmart с оружием мужчине предъявили обвинения

Дмитрию Андрейченко, который спровоцировал панику в супермаркете Walmart в американском штате Миссури, предъявили обвинения в создании террористической угрозы, следует из заявления гособвинителя округа Грин Дэна Паттерсона.

Андрейченко «предъявлены обвинения в создании террористической угрозы второй степени», передает РИА «Новости».

Ему грозит до четырех лет заключения и/или штраф в размере до 10 тыс. долларов США.

Ранее полиция американского города Спрингфилд в штате Миссури задержала молодого человека, который приблизился к супермаркету Walmart с ружьем, в бронежилете и с сотней патронов, сообщило местное издание Springfield News-Leader.

В полиции отказались сообщить информацию о гражданстве или стране происхождения задержанного.

Тем временем адвокат Ди Уомплер, который в представляет интересы Андрейченко, заявил, что его подзащитный, вероятно, является украинцем, передает ТАСС.

«Я полагаю, что он украинец. Его родственники приходили в мой офис сегодня днем, думаю, они украинцы», – сказал защитник.

Он добавил, что 20-летний задержанный женат, его супруга ждет ребенка. Отмечается, что у молодого человека «нет никакого криминального прошлого».

Уомплер отметил, что Андрейченко, вероятнее всего, не является гражданином США, однако «постоянно проживает» в Миссури.

В четверг Андрейченко вошел в Walmart и начал ходить по магазину с тележкой, снимая происходящее на телефон. Отмечается, что он не предпринял враждебных действий, однако было вооружен, чем напугал посетителей.

Когда он покинул магазин, его задержали. Сопротивления Андрейченко не оказывал.

Магазины сети Walmart находятся в центре внимания после того, как на минувших выходных в одном из них в городе Эль-Пасо произошла стрельба. В результате погибли 20 человек, еще 26 были ранены.

Перед нападением на ТЦ подозреваемый опубликовал манифест, объяснив свои действия желанием «защитить США от вторжения латиноамериканцев».

После этого инцидента выстрелы раздались в Дейтоне в штате Огайо – там погибли девять человек, еще 16 пострадали, – и в Чикаго, где пострадали не менее семи человек.