В субботу синоптики пообещали москвичам холодную пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в субботу утром в столице будет 14 градусов тепла. В первой половине дня ожидается дождь. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 16-17 градусов. Ветер прогнозируется северо-западный, северный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.