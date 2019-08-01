Овечкин ответил на критику партнера по сборной в адрес российских властей

Нападающий сборной России и «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин объяснил, почему другой российский хоккеист, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, неправ, когда критикует российское руководство.

«Может быть, где он живет, ничего не изменилось. В России в спорте все изменилось. В моей жизни изменилось с тех пор. У каждого свое мнение», – сказал Овечкин, передает РБК.

Также Овечкин высказался о том, что Панарин обогнал его по заработной плате.

«Злости на то, что Панарин обошел меня по зарплате, нет. Я только рад, почему сразу злость? Молодец, подписал хороший контракт, обеспечил себе будущее. Это его судьба, он выбрал Нью-Йорк, думаю, что все рады, когда подписывают хорошие контракты», – цитирует спортсмена ТАСС.

Ранее Панарин в интервью на YouTube заявил, что в России за последние годы произошло мало изменений, и подверг критике российское правительство.

Ранее Панарин раскритиковал законопроект о защите Рунета, после чего посольство России в США разъяснило ему положения документа на примере заброшенных шайб.