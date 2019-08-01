МИД отреагировал на исключения США в «антимадуровской» политике

Российский МИД, комментируя продление лицензий США на работу ряда компаний в Венесуэле, заметил, что «антимадуровские соображения» не берутся в расчет, когда речь идет об американском бизнесе.

«Более того, американцы продолжают применять двойные стандарты для своих и чужих. В рамках курса на экономическое удушение суверенной Венесуэл, Вашингтон тем не менее продлил действие изъятий для пяти нефтедобывающих и нефтесервисных компаний из введенного президентом США в январе текущего года санкционного режима», – передает слова официального представителя МИД России Марии Захаровой РИА «Новости».

Она добавила, что рестрикции США направлены на вытеснение других игроков с рынка Венесуэлы, а также на создание дополнительных преимуществ для американских предпринимателей. Захарова назвала это политикой недобросовестной конкуренции.

«Никакие антимадуровские соображения не принимаются в расчет, когда речь идет об интересах крупного собственного, такого прекрасного бизнеса», – сказала Захарова.

Речь идет о продлении минфином США на три месяца лицензии для компании Chevron и ряда других компаний на работу в Венесуэле с компанией PDVSA.

Захарова отметила, что Москва также призывает воздерживаться от комментариев по переговорам властей Венесуэлы и оппозиции и от попыток повлиять на них со стороны.

29 июля сообщалось, что Москва контактирует с представителями Хуана Гуайдо и оппозицией Венесуэлы в формате, понятном для правительства президента Николаса Мадуро.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента республики, а США и ряд других стран его поддержали.

Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота, Россия, Белоруссия, Китай, Турция и другие страны высказались в его поддержку.