Россия призвала Иран быстрее урегулировать ситуацию с россиянами на Stena Impero

Москва призывает Иран как можно быстрее урегулировать ситуацию с задержанными на танкере Stena Impero россиянами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова пояснила, что российское посольство в Тегеране держит на контроле вопрос с россиянами, задержанными на британском танкере Stena Impero, передает РИА «Новости».

«Дипломатам посольства России в Иране разрешили встретиться с ними. Состояние здоровья у моряков хорошее, жалоб нет, продовольствие, медикаменты в достатке. Властям Ирана было транслировано обращение как можно скорее урегулировать ситуацию вокруг граждан России с тем, чтобы они могли вернуться домой», – сказала Захарова.

Напомним, судно было задержано иранскими военными 19 июля в Ормузском проливе. Среди членов экипажа оказались трое россиян.

Сотрудники российского посольства в Тегеране проводили встречу с задержанными российскими гражданами.