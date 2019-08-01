В России возобновили выдачу кредитов на образование

Минобрнауки России и Сбербанк подписали соглашение о возобновлении господдержки образовательного кредитования.

Кредиты начнут выдавать во всех отделениях банка уже с 1 августа. При оформлении образовательного кредита студенты получают право на льготный период выплат на весь срок обучения и дополнительно еще три месяца, передает «Российская газета».

Так, заемщик не выплачивает банку основной долг по образовательному кредиту и часть процентов за первый и второй годы пользования кредитом. С третьего года, платежи по погашению текущих процентов осуществляются в полном объеме.

Студенты вузов могут получить льготный кредит по ставке не выше 9,5% годовых. Отмечается, что до заморозки программы ставка была 10-11% годовых.

Возмещать государству стоимость обучения можно будет еще в течение 10 лет после получения диплома о высшем образовании.

Оформить образовательный кредит можно во всех структурных подразделениях Сбербанка.

Напомним, программа образовательных кредитов была «заморожена» более двух лет назад. В январе премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал вернуть кредиты.