Москвичей предупредили о дожде

Москвичей ожидают облачность с прояснениями, небольшой дождь, сообщают синоптики.

Днем в Москве от 15 до 17 градусов тепла, ночью температура опустится до девяти градусов. В Подмосковье термометры покажут 12–17 градусов тепла, ночью – 6–11 градусов, передает ТАСС.

Порывы северо-западного ветра в дневные часы могут достигать 15 м/с, ночью скорость ветра составит 5–10 м/с. Вероятность осадков в ночные часы сохранится.

По данным Гидрометцентра, 1 августа в столице и области с 12.00 мск до 21.00 мск будет действовать желтый уровень опасности из-за сильного ветра.

Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.