Рейган в 70-х назвал представителей Африки в ООН обезьянами

Обнародована «расистская часть» состоявшегося в 1970-х годах разговора Рональда Рейгана и Ричарда Никсона, которые тогда занимали посты губернатора Калифорнии и президента США.

В 1971 году место постоянного члена СБ ООН после соответствующего голосования перешло от Тайваня к Китаю. Недовольный этим Рейган позвонил Никсону, чтобы выразить свое возмущение голосованием делегатов, которые не разделяли позицию США.

В частности, Рейган заявил об «обезьянах из этих африканских стран», пишет The Atlantic.

«Черт их побери, им все еще некомфортно носить обувь», – сказал Рейган, на что Никсон громко рассмеялся.

Отмечается, что расистские взгляды Рейгана «резонировали» со взглядами Никсона, хотя последний, пересказывая разговор, старался аккуратнее подбирать слова и подчеркивал, что речь идет именно о высказывании Рейгана.

Прежде полная запись данного разговора была недоступна – «расистская часть» оказалась засекречена «по соображениям конфиденциальности». Полная версия стала доступна лишь пару недель назад.