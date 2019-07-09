Найдены нарушения в развитии детей из семьи, где избивали ингушскую девочку

Врачи обнаружили нарушения в развитии у двух мальчиков из семьи, в которой избили семилетнюю ингушскую девочку, сообщила пресс-служба администрации города Сунжа.

По словам специалистов детского реабилитационного центра, мальчики немного отстают в развитии. Для решения проблемы требуются комплексные лечебно-диагностические мероприятия с последующей реабилитацией, пишет «Интерфакс».

В настоящее время с детьми, которых 5 июля решили изъять из семьи, проводят работу психологи, а также социальные педагоги.

Ранее стало известно, что избитой девочке, которая по-прежнему находится в тяжелом состоянии из-за множества травм, придется ампутировать руку.