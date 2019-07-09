Нетаньяху пригрозил Ирану истребителями F-35

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху посетил эскадрилью новейших истребителей F-35 и заявил, что эти самолеты могут быть применены против Ирана.

«Иран недавно грозил уничтожить Израиль. Он должен помнить, что эти самолеты могут долететь куда угодно на Ближнем Востоке, включая Иран и Сирию», – сказал Нетаньяху, передает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию премьера.

Отмечается, что на данный момент Израиль является единственным на Ближнем Востоке обладателем самолетов пятого поколения F-35.

В октябре 2018 года военное руководство Израиля вслед за Соединенными Штатами приостанавливало полеты всех истребителей пятого поколения F-35. Командующий израильских ВВС сообщал, что необходимо срочно «провести инспекции», чтобы F-35 были полностью готовы к выполнению срочных оперативных задач