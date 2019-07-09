Джабаров посмеялся над реакцией депутатов Рады на поздравления с окончанием работы

Зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров рассказал, что депутаты Верховной рады бурно отреагировали на поздравления главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого с окончанием их работы.

«Леонид Эдуардович поздравил их с окончанием работы Рады, сказал, что мы надеемся, что больше мы вас не увидим. Они просто взорвались все и стали доказывать, кто из них попадет в новый состав, кто не попадет. Это было смешно», – передает слова Джабарова РИА «Новости».

Досрочные выборы в парламент Украины состоятся 21 июля

При этом изначально ЦИК зарегистрировал на выборы в Раду списки 21 политической партии, была проведена жеребьевка, утверждена форма, цвет и текст бюллетеня. Но 29 июня комиссия зарегистрировала кандидатов в депутаты по списку партии «Движение новых сил Михаила Саакашвили» без проведения жеребьевки. Предлагалось провести пережеребьевку.

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков предупредил, что повторная жеребьевка очередности партий может привести к срыву выборов в Верховную раду.

В итоге пережеребьевку отменили.