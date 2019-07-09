Обыски начались в челябинском офисе «Красное и Белое»

Правоохранители и налоговая инспекция проводят проверку в челябинском офисе «Красное и Белое» с целью выявления деловых связей компании с одним из контрагентов, сообщили в самой компании.

«В рамках проверки нашего контрагента, для подтверждения деловых связей между ним и нами, у нас сегодня в офисе находятся проверяющие, в лице правоохранительных структур и налоговой инспекции. Проверяющие ведут себя очень корректно. Всю запрашиваемую ими информацию мы немедленно предоставляем», – сообщили в компании, передает ТАСС.

В декабре 2018 года в головном офисе «Красное и Белое» в Челябинске проводились следственные действия. В компании позже сообщили, что правоохранители искали контрафактный алкоголь, однако найти им его не удалось.