Политолог указал на сходство ситуаций с Грудининым и Шевердой

«Удивительно, как в КПРФ легко меняют свое мнение, если это касается их каких-то личных интересов. Особенно, когда дело касается их соратников, которые приносят большую материальную пользу», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя заявление КПРФ в защиту арестованного главы минлеса Приангарья Сергея Шеверды.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов обратил внимание на то, как реагируют так называемые оппозиционеры-зюгановцы на вполне законные меры, которые применяются к их однопартийцам со стороны правоохранительных органов.

Политолог напомнил ситуацию вокруг президентской избирательной кампании.

«Мы же помним историю с человеком, к которому правоохранительные и налоговые органы имели массу вопросов, я имею в виду товарища Грудинина. На секундочку, кандидата в президенты от КПРФ. Мы же помним, как все зюгановцы встали на его защиту, с его счетами, махинациями с землей и так далее. Как они пытались его выгораживать, хотя практически были подтверждены все обвинения», – сказал Мартынов, подчеркнув, что в случае с Шевердой он видит аналогичную ситуацию.

Напомним, министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда был задержан 6 июня в московском аэропорту по подозрению в превышении полномочий.

По версии следствия, фигуранты дела незаконно назначили, согласовали и провели сплошную санитарную рубку в заказнике «Туколонь». Речь идет о площади порядка 120 га, ущерб оценивается примерно в 748 млн рублей. Правоохранительные органы обнаружили вырубку в марте 2018 года.

Позже стало известно, что КПРФ выступила против ареста Шеверды.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала проблему содержания лесных хозяйств в регионах.