Назван регион России с самым высоким уровнем облучения

В Роспотребнадзоре заявили, что Алтай занимает первое место по уровню облучения природными источниками ионизирующего излучения в стране.

«По данным многолетних радиологических исследований 2001-2017 годов, в Республике Алтай зарегистрирована наибольшая интегральная оценка средней годовой эффективной дозы облучения природными источниками ионизирующего излучения на одного жителя (8,9 мЗв/год)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора связывают неблагоприятную радиационную обстановку с географией региона. На территории Горного Алтая находятся тектонические разломы и гранитные отложения с повышенным содержанием урана, тория, бериллия, молибдена, вольфрама и девонских вулканитов.

Наибольшие показатели излучения зафиксированы в Чемальском, Турачакском, Чойском, Усть-Коксинском и Майминском районах.

«Основной составляющей частью дозовой нагрузки является радиоактивный газ радон (78 процентов), который опасен при концентрации внутри помещений. Радон поступает в здания из земли, а затем с вдыхаемым воздухом в организм человека», – сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре посоветовали жителям региона исследовать землю на предмет радиационного излучения перед началом какого-либо строительства.

Напомним, в июне в колбасе на Алтае нашли ртуть.