Минздрав высказался по поводу предложения вернуть на прилавки алкоэнергетики

В пресс-службе Минздрава заявили, что оснований для возврата алкоэнергетиков на прилавки нет, а слабоалкогольные напитки с содержанием кофеина негативно влияют на здоровье человека.

«Специалистами отмечается крайне негативное воздействие алкогольных энергетиков на организм человека, такие как: асоциальное поведение, непонимание уровня собственного опьянения. Таким образом, основания для отмены действующего в настоящее время запрета производства и оборота алкогольной продукции, содержащей кофеин, отсутствуют», – передает ТАСС сообщение Минздрава.

Там отметили, что отмена запрета противоречила бы концепции госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем в России. А наибольший вред эти напитки наносят молодежи, у которой алкоэнергетики пользуются популярностью.

«Сочетание этилового спирта и тонизирующих веществ (в частности кофеина) в составе слабоалкогольных напитков ускоряет пристрастие населения, особенно молодежи, к алкогольной продукции», – говорится в сообщении.

Производство и оборот алкоэнергетиков запрещены в России с 1 января 2018 года. Исключение составляют лишь напитки, которые производятся на экспорт.

Напомним, в понедельник сообщалось, что Евразийская экономическая комиссия может потребовать от России вернуть в продажу алкогольные энергетики.

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