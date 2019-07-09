Подписано соглашение о создании второго научного центра на Урале

Губернаторы Свердловской, Челябинской и Курганской областей на международной выставке «Иннопром-2019» подписали соглашение о создании второго в Уральском федеральном округе межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня.

«В рамках реализации национального проекта «Наука» в стране уже принято решение о создании такого центра в Тюменской области. Всего их будет создано пять. Мы планируем создать в УрФО еще один научно-образовательный центр, который объединит ресурсы Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Это позволит создать возможности для реальных прорывов в науке и передовых производствах», – сказал заместитель полномочного представителя президента в УРФО Виктор Дубенецкий, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что одной из задач национального проекта «Наука» является создание НОЦ, призванных объединить университеты, научные институты и производство.

Прошлым летом было принято решение о создании в Тюмени НОЦ, совместного с ХМАО и ЯНАО, главными направлениями деятельности которого станут использование ресурсов Арктики, повышение эффективности добычи углеводородного сырья, биологическая безопасность человека, животных и растений, а также взаимоотношения человека, природы и технологий.

Напомним, согласно президентскому указу «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» кабинету министров при разработке нацпроекта в сфере науки предстоит обеспечить создание не менее 15 НОЦ мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики.

Ранее на выставке «Иннопром-2019», была представлена разработка комплекса оформления и выдачи загранпаспортов.