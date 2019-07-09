Москвичей предупредили о грозе

Москвичей ожидают дожди и грозы, сообщают синоптики.

Днем в Москве температура составит 21–23 градуса тепла, ночью опустится до 10–12 градусов, передает ТАСС.

В Подмосковье в дневные часы термометры покажут 18–23 градуса, ночью похолодает до семи градусов. Скорость западного и юго-западного ветра в Московском регионе не превысит 10 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 736 мм ртутного столба.