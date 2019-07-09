Акцизы на вино захотели повысить более чем на 70%

Российское правительство предлагает повысить акцизы на тихие вина более чем на 70%, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов.

В кабмине разработали поправки в Налоговый кодекс, в соответствии с которыми со следующего года акцизы на тихие вина должны вырасти с 18 до 31 рубля за литр, на игристые– с 36 до 40 рублей, пишут «Ведомости».

Предложение получило одобрение правительства, его собираются внести на рассмотрение Госдумы в скором времени, передает ТАСС.