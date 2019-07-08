Хорватия подала заявку на вступление в еврозону

Председатель Еврогруппы Марио Сентено заявил, что Хорватия подала заявку на вступление в зону евро.

Об этом сообщает ТАСС.

Хорватия уже пыталась вступить в еврозону, однако ЕК заявляла, что страна не готова к введению евро.