ЛДПР заявила о намерении сотрудничать с властями Петербурга

ЛДПР сообщила об урегулировании вопроса с вхождением ее представителя Олега Капитанова в правительство Санкт-Петербурга, партия намерена конструктивно сотрудничать с городскими властями, заявила пресс-служба либерал-демократов.

В заявлении отмечается, что «в ходе избирательной кампании по выбору губернатора Санкт-Петербурга возникло недоразумение с вхождением представителя ЛДПР в правительство города и его неучастием в выборах губернатора», передает ТАСС.

«Поскольку в решении вопросов регистрации и дальнейшего контакта с петербургским правительством было задействовано много людей, не все оказались правильно проинформированы», – утверждает партийная пресс-служба.

В частности, по ее данным, исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову было сообщено, что руководство ЛДПР согласно с вхождением кандидата от ЛДПР Капитанова в правительство города, а тот в свою очередь «был уведомлен, что руководство ЛДПР согласно на его (Капитанова) переход в структуры города». Пресс-служба поясняет, что в этих информационных связях «произошел разрыв», в результате чего «у руководства ЛДПР возникло мнение, что переход Капитанова был оформлен без необходимых консультаций».

«По поручению руководителя партии пресс-служба ЛДПР уполномочена заявить: на данный момент все вопросы урегулированы, все недомолвки сняты, вопрос закрыт», – подчеркивается в заявлении.

«Мы формально сотрудничаем с правительством Санкт-Петербурга и наша первичная организация в Санкт-Петербурге продолжает функционировать в обычном режиме, никаких санкций ни к кому мы не применяем, в ЛДПР настроены на работу в положительном формате», – заверила пресс-служба партии.

Ранее выдвинутый от ЛДПР для участия в выборах губернатора Капитанов принял предложение врио губернатора Петербурга Беглова возглавить городской комитет по межнациональным отношениям, позже он приостановил членство в ЛДПР. Для регистрации в качестве кандидата он не смог предоставить необходимое количество подписей муниципальных депутатов. Однако руководство ЛДПР заявило, что власти Петербурга якобы «отсекают неугодных кандидатов».

Депутаты муниципальных советов Санкт-Петербурга от партии «Единая Россия» написали обращение к Лебедеву и Жириновскому, в котором обвинили представителей ЛДПР в попытке вмешаться в ход выборов губернатора Петербурга.