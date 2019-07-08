На благоустройство дворов в Петербурге выделено 6 млрд рублей

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил жителям во время визита в Кировский район, что на благоустройство петербургских дворов и ремонт кровель выделено 6 млрд рублей.

Беглов рассказал, что в порядок будут приведены 500 петербургских дворов и 2 тыс. кровель. На это выделено 6 млрд рублей. Так врио губернатора ответил на жалобы местной жительницы на то, что во дворах отсутствуют лавочки, сообщают «Невские новости».

В целом городской бюджет Беглов назвал социальным. По его словам, люди, в первую очередь, их здоровье, являются приоритетом для властей. Например, внедрение системы «Бережливая поликлиника», которое началось с детских поликлиник, потому что медицинская помощь детям должна оказываться наиболее качественно. Беглов также отметил, что у него самого пятеро внуков.

«Детская поликлиника должна выглядеть как детский сад», – отметил Беглов.

Напомнил Беглов и о заработавшей с 1 июля системе социальных участковых. Сейчас она работает в 13 районах города, но постепенно будет увеличиваться, чтобы охватить все районы.

«Не вы будете бегать за льготами, а льготы будут бегать за вами», – прокомментировал нововведение врио губернатора.

Такую систему Беглов назвал правильной, потому что в Петербурге живет очень много представителей старшего поколения. На сегодняшний день за консультацией уже обратилось 11 тыс. человек, а «социальные участковые» еще даже работают не в полную силу.